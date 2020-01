Pioli: “Questo sarà il girone di ritorno del Milan”

NEWS MILAN – Domani sera, alle ore 20:45, allo stadio ‘Rigamonti‘, si disputerà Brescia-Milan, gara valevole per la 21^ giornata di Serie A, seconda del girone di ritorno del campionato. Oggi, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il tecnico rossonero Stefano Pioli ha tenuto la conferenza stampa di presentazione del match.

Sollecitato, dai cronisti presenti a Milanello, su chi potrà essere il protagonista rossonero in questa seconda parte di stagione, Pioli ha dichiarato sicuro: “Sarà il girone di ritorno del Milan, non c’è un giocatore che vince o perde da solo. La squadra deve interpretare bene la gara. E già da domani dobbiamo farlo vedere e fare un grande girone di ritorno”. Per le dichiarazioni integrali di Pioli, continua a leggere >>>

