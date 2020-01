Verso Brescia-Milan, Theo Hernandez sta bruciando le tappe: il dato

NEWS MILAN -Il sito ufficiale del Milan ha pubblicato una curiosità su Theo Hernandez in vista di Brescia-Milan, partita che si giocherà questa sera allo stadio Rigamonti alle 20:45.

Theo Hernández (22 anni), infatti, è il secondo più giovane giocatore del Milan a realizzare 5 reti in Serie A entro le prime venti partite stagionali, dopo Stephan El Shaarawy (19 anni, 358 giorni) nel 2012/13. Inoltre Theo Hernández è il difensore che ha portato più punti alla propria squadra grazie ai suoi gol in questo campionato: 5 reti e 8 punti in più per il Milan. Intanto il Milan è fortemente interessato a un calciatore che gioca in Inghilterra, continua a leggere >>>

