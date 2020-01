Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra, ecco l’offerta per Robinson

CALCIOMERCATO MILAN – Sembra muoversi qualcosa per quanto concerne la difesa del Milan. Dopo i problemi con l’Uefa per il Fair Play Finanzario, infatti, il Fenerbahce sembra aver sbloccato la situazione per acquistare Ricardo Rodriguez, e dunque il Milan sta iniziando a pensare a un possibile sostituto.

A tal proposito, stando a quanto viene riferito dal Sun, sarebbe pronta un’offerta di 10 milioni di sterline (cioè circa 12 milioni di euro) per acquistare Antonee Robinson, terzino sinistro del Wigan. Lo statunitense (con cittadinanza inglese) è seguito anche da Chelsea e Everton, ma Maldini e Boban sembrerebbero essere in vantaggio. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per il trasferimento di Robinson in Italia. Intanto ci sono delle novità sul nuovo stadio, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android