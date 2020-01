Nuovo Stadio, Milan e Inter chiedono più spazio al Comune

ULTIME NEWS MILAN – Nei giorni scorsi Milan e Inter hanno presentato due nuovi progetti che prevede il mantenimento di San Siro, che che diventerà un distretto dello sport a disposizione dei cittadini. Questi progetti però, secondo quanto riferito da ‘Tuttosport’, prevedono dei costi più alti e per questo i due club chiedono ora più flessibilità sullo spazio da occupare per il nuovo stadio. Il limite attuale del Piano di Governo del Territorio comunale è fissato a 0.35, la metà di quanto chiesto dai club secondo la Legge Stadi. Intanto al Milan piacciono due giovani talenti per giugno: ecco chi sono, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android