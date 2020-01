Verso Brescia-Milan, le probabili formazioni: Musacchio subito titolare

NEWS MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, sia Mateo Musacchio e sia Hakan Calhanoglu sono tornati a lavorare in gruppo. Il difensore centrale dovrebbe tornare subito titolare al posto di Simon Kjaer nella partita contro il Brescia, in programma venerdì prossimo allo stadio Rigamonti.

Per quanto riguarda Calhanoglu, c’è un ballottaggio serrato con Rebic, autore di una doppietta contro l’Udinese, ma il turco dovrebbe partire dal primo minuto prevalentemente per ragioni di equilibrio. Non ce la fa Calabria, alle prese con una distorsione alla caviglia. Intanto ecco le ultime novità sul futuro di Paqueta, continua a leggere >>>

