Calciomercato Milan – Paqueta, al momento nessuna offerta del Psg

CALCIOMERCATO MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, parla del futuro di Lucas Paqueta, che potrebbe essere lontano dal Milan.Nella giornata di ieri c’è stato un incontro tra la dirigenza rossonera e Eduardo Uram, agente del centrocampista arrivato per l’occasione dal Sud America. L’incontro è durato poco più di un’ora: al momento per Paqueta non sono arrivate prove di un interesse concreto da parte del Psg, e dunque l’ex Flamengo può essere considerato al momento un problema.

Il brasiliano ha giocato cinque degli ultimi 270’ di campionato, nelle ultime due partite contro Cagliari e Udinese è sempre rimasto in panchina. Nel 4-4-2 la sua collocazione è complicata, e dunque il rischio è quello di svalutarlo in questo finale di stagione. Il Milan non può permetterselo, considerando i 38,4 milioni di speso spesi solo un anno fa. Intanto sembra essere molto vicina una cessione, continua a leggere >>>

