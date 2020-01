Calciomercato Milan – Di Marzio: “I rossoneri non vogliono dare Gabbia. Proposti due giovani”

CALCIOMERCATO MILAN – Gianluca Di Marzio, all’interno della trasmissione ‘Calciomercato L’Originale’, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Milan. Ecco le sue parole: “Gabbia è andato in sede per chiedere di andare al Parma, ma il Milan non è convinto di darlo e non ha dato l’ok perché è molto soddisfatto di lui. Sono stati proposti due giocatori forti come Zaracho e Florentino, adesso Boban e Maldini valutano”. Intanto ecco gli ultimi aggiornamenti su Dani Olmo, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android