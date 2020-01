Verso Brescia-Milan, i rossoneri vanno a caccia del sogno europeo

NEWS MILAN – Come viene riportato dal Corriere della Sera, il Milan questa sera gioca una partita molto importante a Brescia. Al Rigamonti i rossoneri vanno a caccia della terza vittoria consecutiva, che consentirebbe di agganciare il treno per l’Europa.

Solo un mese fa questa possibilità sembrava essere un miraggio, ma le cose sembrano essere cambiate: con una vittoria la squadra di Stefano Pioli scavalcherebbe momentaneamente il Cagliari al sesto posto in classifica, in attesa della gara dei sardi a San Siro contro l’Inter. L’aria è cambiata, Ibrahimovic è riuscito a risvegliare non solo la squadra, ma l’intero ambiente.

L’unico problema evidente in questo momento per il Milan è Paqueta. Finito l’allenamento, il brasiliano ha chiesto di non essere convocato per la partita di questa sera. Nessuna ragione fisica, ma ragioni di mercato: l’ex Flamengo vuole essere ceduto. Non gioca titolare dal 23 novembre e ha totalizzato sei panchine consecutive. Ha il terrore di perdere il posto in Nazionale, cosa che effettivamente potrebbe accadere se dovesse continuare a stare in panchina. Tra l’altro tutto questo è successo nel giorno in cui Pioli ha provato a spronarlo in conferenza stampa: “Deve diventare più determinante, là davanti o fai gol o lo fai fare”.

La questione comunque non è semplice, perchè al momento offerte vere non ce ne sono. L’unico interessato in questo momento sembra essere il Psg, ma Leonardo non intende spendere più di 20-22 milioni, cifra che Maldini e Boban non consona al valore del calciatore, oltre al fatto che genererebbe al bilancio una minusvalenza. Insomma, in questi ultimi giorni di mercato può succedere davvero di tutto. Intanto ormai è a un passo la cessione di un calciatore rossonero, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android