Pioli: “Bene in trasferta? Dobbiamo restare attenti e concentrati”

NEWS MILAN – Domani sera, alle ore 20:45, allo stadio ‘Rigamonti‘, si disputerà Brescia-Milan, gara valevole per la 21^ giornata di Serie A, seconda del girone di ritorno del campionato. Oggi, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il tecnico rossonero Stefano Pioli ha tenuto la conferenza stampa di presentazione del match.

Sollecitato, dai cronisti presenti a Milanello, a fornire la propria analisi sulle tante vittorie ottenute, quest’anno, dal Milan in trasferta, Pioli ha dichiarato: “I numeri non mentono mai, le nostre interpretazioni delle gare esterne sono state positive, di una squadra che fa la partita e che crede di poter vincere. Dobbiamo continuare così, non abbiamo fatto nulla. Siamo contenti delle vittorie ma c’è ancora tanta strada fare. Dobbiamo restare attenti e concentrati”. Per le dichiarazioni integrali di Pioli, continua a leggere >>>

