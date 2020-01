Brescia-Milan, storia di amicizia e rispetto: ma in campo sarà battaglia

BRESCIA-MILAN – Brescia e Milan: più che un derby lombardo per molti tifosi è una sfida del cuore. Rondinelle e rossoneri si affronteranno domani sera allo stadio Mario Rigamonti per l’anticipo che segnerà l’inizio della 21^ giornata di campionato. Inutile dire come per entrambe le compagini sia un match di vitale importanza per motivi differenti.

La squadra di Corini è reduce dal pareggio interno contro il Cagliari per 2-2 e per questo motivo non ha intenzione di perdere un’altra occasione di ottenere i 3 punti davanti al proprio pubblico. Anche perché lo impone una classifica che dopo la sorprendente vittoria della SPAL in casa dell’Atalanta dello scorso weekend si è fatta ancor più complicata. Il Brescia è reduce da un punto nelle ultime 3 gare che ha fatto scivolare le Rondinelle al penultimo posto. Il mercato al momento ha portato alla corte di Corini l’esperto centrocampista Bjarnason e l’attaccante finlandese Skrabb (25 anni). I tifosi si aspettano certamente un colpo per poter aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo.

In casa Milan la ricerca della continuità è ancora un grosso punto debole, ma la luce in fondo al tunnel sembra intravedersi. I rossoneri tra campionato e Coppa Italia hanno vinto le ultime 3 gare, riaffacciandosi in zona Europa League, ma soprattutto iniziando ad acquisire certezze che prima del ritorno di Ibrahimovic sembravano scomparse. Col 4-4-2 Pioli ha dato un’impronta alla squadra, che ora è più organizzata e solida. Certo, anche con l’Udinese non sono mancati i momenti di sofferenza e i cali di concentrazione che a Brescia non dovranno esserci.

Detto del campo, però, è giusto menzionare anche l’amicizia e il gemellaggio che lega le due tifoserie da quasi 40 anni (1982), uno dei più longevi in Italia. Bresciani e milanisti sono uniti da un rispetto e un sentimento profondo nato agli inizi degli anni ’80 e anche se nelle ultime stagioni le due squadre non si sono incontrate sul campo l’amicizia è sempre stata rinnovata con la costante presenza di tifosi rossoneri in Curva Nord al Rigamonti e tifosi bresciani a San Siro.

Un rispetto profondo testimoniato anche dalla bellissima coreografia fatta dalla Curva Sud nella gara di andata. Il Milan torna a Brescia quasi 9 anni dopo l'ultima volta: era il 23 aprile 2011 e Robinho con la sua rete regalò una grossa fetta di scudetto ai rossoneri, ma anche un bel pezzo di retrocessione agli amici bresciani.

