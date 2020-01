Verso Brescia-Milan, la rimonta Champions non è impossibile

NEWS MILAN – Come viene riportato dal Corriere dello Sport, il Milan cerca a Brescia la terza vittoria consecutiva in campionato contro Cagliari e Udinese. Tutti in casa rossonera pensano a partita per partita, ma la rimonta Champions, che in questo momento dista 10 punti, non è poi così impossibile.

Il quotidiano romano ricorda la stagione 2012/13, in cui il Milan di Allegri riuscì a compiere una rimonta molto simile, conquistando all’ultima giornata a Siena la qualificazione all’Europa che conta. In quella annata, la squadra rossonera aveva 11 punti di distacco dalla zona Champions, cioè uno in più rispetto a quello attuale. Insomma, niente è impossibile, ma il Milan deve correre. Intanto sfuma un obiettivo di mercato per il club rossonero, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android