Calciomercato Milan – Dani Olmo al Lipsia: affare da 50 milioni

CALCIOMERCATO MILAN – Quasi tutto fatto per il trasferimento di Dani Olmo, trequartista spagnolo classe 1998, dalla Dinamo Zagabria al Lipsia.

Secondo quanto riferito da ‘TuttoMercatoWeb‘, infatti, Dani Olmo ha lasciato il ritiro del club croato in mattinata e, a breve, prenderà un volo per la Germania per definire i dettagli del suo nuovo contratto con la sua nuova società.

Le cifre per il trasferimento di Dani Olmo alla società di proprietà della ‘Red Bull‘ sono molto importanti: il Lipsia pagherà 35 milioni di euro di base fissa più 15 milioni di euro di bonus, per un totale, dunque, di ben 50 milioni di euro.

Cifra a cui il Milan, altro club interessato a Dani Olmo, evidentemente, non era disposto ad arrivare. La Dinamo Zagabria, per ‘TMW‘, ha anche mantenuto il 25% sull’eventuale futura rivendita del cartellino del calciatore iberico.

Nelle prossime ore visite mediche del giocatore e firma con il club capolista in Bundesliga. Il Milan, intanto, per rinforzare il proprio centrocampo, ha spostato le sue attenzioni in Portogallo: per le ultime, continua a leggere >>>

