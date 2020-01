Calciomercato Milan – Addio Dani Olmo: fumata bianca con il Lipsia

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, sulla base delle informazioni arrivate dalla Croazia, è svanito il sogno del Milan di regalare al tecnico Stefano Pioli il trequartista Dani Olmo, spagnolo classe 1998, in forza alla Dinamo Zagabria.

Il calciatore, infatti, questa mattina ha lasciato il ritiro della Dinamo Zagabria, con cui sarebbe sotto contratto fino al 30 giugno 2021, per volare in città, dove incontrerà i dirigenti del Lipsia per limare gli ultimi dettagli del suo contratto con i tedeschi, visto che l’accordo è stato praticamente già trovato.

Dani Olmo, poi, volerà alla volta della Germania per sottoporsi alle visite mediche di rito con la società di proprietà della ‘Red Bull‘: la Dinamo Zagabria, dopo aver rifiutato una prima offerta del Lipsia ritenuta bassa, ha trovato l’accordo con il club tedesco sulla base di 30 milioni di euro più bonus. Costo che salirà fino a 35 con la percentuale di futura rivendita del suo cartellino.

Il Milan si spingeva fino a 20 + 5 di bonus. Dani Olmo, dunque, che già sembrava preferire la Bundesliga ed il progetto del Lipsia di Julian Nagelsmann alla Serie A, proverà pertanto a conquistare il titolo nazionale già in questa stagione e continuerà a giocare in Champions League. Il Diavolo, nel frattempo, per rinforzare il centrocampo ora guarda al Portogallo: per le ultime, continua a leggere >>>

