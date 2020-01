Calciomercato Milan – Dalla Croazia: Dani Olmo verso il Lipsia

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sportske Novosti‘, quotidiano sportivo croato, si sta per concludere la telenovela di calciomercato relativa a Dani Olmo, classe 1998, trequartista spagnolo di proprietà della Dinamo Zagabria conteso da tanti club in Europa e trattato anche dal Milan.

Dani Olmo, infatti, sarebbe molto vicino al Lipsia, capolista della Bundesliga tedesca, per una cifra complessiva, bonus compresi, di 35 milioni di euro. ‘Sportske Novosti‘ ha anche aggiunto, comunque, che da qui alla fine del mercato invernale può succedere di tutto e, pertanto, Milan, Wolverhampton e Borussia Dortmund possono rientrare in corsa per il talento iberico.

Dani Olmo, nel frattempo, non avrebbe ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro. Si comincia a delineare, al contrario, il futuro di Lucas Paquetá: per le ultime sul centrocampista brasiliano ex Flamengo, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android