Calciomercato Milan – Dani Olmo obiettivo estivo, il Lipsia fa sul serio ora

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, il Milan sta cercando di mettere le basi per l’acquisto di Dani Olmo, classe 1998, trequartista spagnolo della Dinamo Zagabria, in vita della prossima estate, per 20 milioni di euro complessivi, approfittando della scadenza contrattuale ravvicinata (30 giugno 2021) e della volontà del calciatore di non rinnovare con il club croato.

La strategia rossonera, però, si sta scontrando con la volontà del Lipsia, capolista della Bundesliga tedesca, che vuole acquistare ora il promettente Dani Olmo per metterlo a disposizione del suo giovane tecnico, Julian Nagelsmann. Per vincere la concorrenza rossonera e dei club di Premier League, la società di proprietà della ‘Red Bull‘ offre 18 milioni di euro in contanti, più il 10% sull’eventuale, futura rivendita di Dani Olmo calcolata sulla base della clausola rescissoria che avrà nel suo contratto, più un bonus annuale in caso di qualificazione del Lipsia alla Champions League.

La Dinamo Zagabria è allettata dall’offerta. Il Chief Football Officer rossonero, Zvonimir Boban, nel frattempo, mantiene vivi i contatti con la società del suo Paese natio, che, adesso, attende un eventuale rilancio del Milan per Dani Olmo. Novità, intanto, di mercato anche su Theo Hernández, gioiello del Diavolo: per le ultime, continua a leggere >>>

