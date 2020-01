Calciomercato Milan – Theo Hernández è assolutamente incedibile

CALCIOMERCATO MILAN – 6 gol stagionali tra Serie A e Coppa Italia: Theo Hernández, classe 1997, terzino sinistro francese che il Milan ha prelevato, la scorsa estate, per 20 milioni di euro dal Real Madrid, è una vera furia e piace a tanti club in Europa.

Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, infatti, in Via Aldo Rossi sono già cominciate a pervenire richieste di informazioni sulla situazione di Theo Hernández in vista della prossima stagione. Per il Milan, però, il numero 19 non si tocca ed è ritenuto assolutamente incedibile. Neanche per 50 milioni di euro il Diavolo lo lascerebbe partire.

Un altro giocatore arrivato quest’anno a Milano, il centrocampista Ismaël Bennacer, si è raccontato ai microfoni di ‘Milan TV‘: per le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android