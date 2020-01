Calciomercato Milan – Idea Florentino Luis: ecco la possibile offerta

CALCIOMERCATO MILAN – Come sottolineato da Tuttosport, ieri è stata una giornata ricca di incontri a Casa Milan. La triade Boban-Maldini-Massara ha fatto il punto della situazione su diversi profili in entrata e in uscita.

Tra i vari agenti incontrati nella giornata di ieri c’era anche Bruno Carvalho Santos, amministratore delegato dell’agenzia TOP che ha come assistito Florentino Luis, centrocampista del Benfica. Gli osservatori rossoneri hanno visto diverse volte il ragazzo a Lisbona e i giudizi sono stati più che positivi. La formula d’acquisto giusta potrebbe essere un prestito biennale con diritto di riscatto a favore dei rossoneri, la stessa che è stato utilizzata dal Tottenham per prendere Gedson Fernandes.

Nei prossimi giorni si capirà se questa operazione può concretizzarsi già a gennaio o in estate. A centrocampo comunque l’obiettivo numero uno resta Dani Olmo: sullo spagnolo c’è il forte pressing del Lipsia e del Wolverhampton, che hanno già fatto offerte importanti, ma chissà che l’influenza di Maldini e Boban non possa giocare un ruolo decisivo per far approdare il calciatore in Italia. Intanto il Milan spera di cedere un attaccante. Il punto della situazione, continua a leggere >>>

