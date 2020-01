Calciomercato Milan – Dani Olmo, ecco la possibile offerta rossonera

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan ha messo da tempo nel mirino Dani Olmo, che potrebbe vestire la maglia rossonera nella prossima stagione.

Maldini e Boban hanno pronta un’offerta da fare alla Dinamo Zagabria di 25 milioni di euro, ma non hanno intenzione di partecipare ad alcuna asta. In questo momento su Dani Olmo ci sono anche Lipsia e il Wolverhampton, ma il Milan si è mosso in anticipo e punta sull’influenza che Paolo Maldini e Zvonimir Boban possono esercitare sul calciatore. Intanto la società ha individuato il sostituto di Suso, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android