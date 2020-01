Brescia-Milan, Kjaer: “Speravo di giocare. Dobbiamo dare il massimo”

BRESCIA-MILAN – Tutto pronto allo stadio Mario Rigamonti per l’inizio della gara tra Brescia e Milan: il calciatore Simon Kjaer ha parlato ai microfoni di Sky Sport. “Speravo fosse cosi. Io sono venuto qui per giocare e dare una mano. Siamo in una strada positiva, dobbiamo continuare così. Speriamo di vincere stasera, anche se sappiamo che qui non è facile. Siamo umili e sappiamo che dobbiamo dare il massimo”, le parole del danese.

