LIVEBLOG – Il centrocampista brasiliano del Milan Lucas Paquetà, al termine dell’allenamento odierno svoltosi a Milanello, ha chiesto ed ottenuto da Stefano Pioli la mancata convocazione per la sfida di domani. La motivazione? Il ragazzo non sarebbe totalmente sereno in questo periodo viste le continue voci di mercato. Vediamo come hanno reagito i tifosi rossoneri a questa notizia decisamente sorprendente.

