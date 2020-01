Brescia-Milan, retroscena Paquetà: ha chiesto di non essere convocato

VERSO BRESCIA-MILAN – Il Milan ha da poco diramato la lista dei convocati per la trasferta di domani sera in casa del Brescia. Lucas Paquetà non figura nell’elenco e secondo Sky Sport sarebbe stata una richiesta del brasiliano quella di non essere inserito. Un curioso retroscena che potrebbe essere legato al problema di tachicardia avuto dal numero 39 dopo la gara contro l’Udinese di domenica, ma anche a possibili retroscena di mercato.

