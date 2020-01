Verso Brescia-Milan, i convocati di Pioli: torna Rodríguez, assente Paquetà

NEWS MILAN – Questo pomeriggio, al termine dell’allenamento di rifinitura svolto al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il tecnico rossonero, Stefano Pioli, ha diramato l’elenco dei convocati per Brescia-Milan, gara in programma domani sera, alle ore 20:45, allo stadio ‘Rigamonti‘ e valevole per la 21^ giornata di Serie A, seconda del girone di ritorno in campionato.

Torna, nell’elenco dei convocati, anche il terzino svizzero Ricardo Rodríguez, che era stato assente nelle ultime settimane per un problema muscolare all’ileopsoas della gamba destra. Rientrano anche Mateo Musacchio e Hakan Çalhanoglu. Ancora assente, invece, Davide Calabria, costretto a dare forfait per la trasferta in casa delle ‘Rondinelle‘ di Eugenio Corini. Stupisce l’assenza di Lucas Paquetà. Questa, dunque, la lista completa dei calciatori rossoneri disponibili per Brescia-Milan di domani sera:

PORTIERI: G. Donnarumma; An. Donnarumma, Begović;

DIFENSORI: Conti, Gabbia, Musacchio, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández, R. Rodríguez;

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Çalhanoglu, Bonaventura, Kessié, Krunić;

ATTACCANTI: Castillejo, Ibrahimović, Rafael Leão, Piatek, Rebić, Suso.

Intanto, nel primissimo pomeriggio, Pioli aveva parlato, in conferenza stampa, dal centro sportivo rossonero di Milanello. Per le sue dichiarazioni sull’importante gara di domani, continua a leggere >>>

