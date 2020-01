Brescia-Milan, le formazioni ufficiali: le scelte di Corini e Pioli

NEWS MILAN – Quasi tutto pronto allo stadio ‘Rigamonti‘ per Brescia-Milan, gara in programma alle ore 20:45 e valevole per la 21^ giornata di Serie A, seconda del girone di ritorno del campionato.

Sono state comunicate da pochi istanti le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici, Eugenio Corini e Stefano Pioli. Vediamo insieme come scenderanno in campo le ‘Rondinelle‘ ed i rossoneri in questo ‘Friday Night‘!

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Torregrossa, Ayé. A disposizione: Andrenacci, Alfonso, Gastaldello, Mangraviti, Magnani, Martella, Ndoj, Viviani, Bjarnason, Spalek, Skrabb, Al. Donnarumma. Allenatore: Corini.

MILAN (4-4-2:): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Castillejo, Kessié, Bennacer, Çalhanoglu; Rafael Leão, Ibrahimović. A disposizione: Begović, An. Donnarumma, Gabbia, Musacchio, R. Rodríguez, Bonaventura, Krunić, Suso, Rebić, Piatek. Allenatore: Pioli.

Nell’attesa del match Brescia-Milan, ecco 10 curiosità interessanti sulla partita dello stadio ‘Rigamonti‘: per scoprirle, continua a leggere >>>

