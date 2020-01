Milan, lo strano caso Paqueta: il brasiliano si autoesclude dai convocati

ULTIME NEWS MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport’, oggi in edicola, mette in evidenza la situazione legata a Lucas Paqueta, che nella giornata di ieri ha deciso di disertare la trasferta di Brescia per motivi personali. Un giocatore arrivato al Milan come potenziale crack ma che si è spento lentamente strada facendo. La sua situazione può definirsi un vero e proprio caso: in Brasile credono tantissimo in lui, tanto è vero che in Nazionale gli hanno consegnato a più riprese la maglia numero 10, non un gesto qualsiasi visti i predecessori. In rossonero, invece, fatica sempre di più a trovare spazio.

Domenica scorsa ha accusato una piccola tachicardia dopo Milan-Udinese, sintomo che il brasiliano non stia vivendo il suo miglior periodo della carriera. Gli esami a cui si è sottoposto non hanno rilevato alcuna anomalia e così l’allarme è subito rientrato. Nella conferenza stampa di ieri, Stefano Pioli ha sottolineato come Paqueta non possa essere contento di rimanere in panchina, come è normale che sia in questi casi. Ma dopo poche ore il numero 39 decide di spiazzare tutti e di chiedere all’allenatore di metterlo da parte per Brescia-Milan. Una decisione che viene accolta perché, come ha spesso ripetuto il tecnico ex Fiorentina, solo i giocatori concentrati sul campo e non sul mercato faranno parte del gruppo.

Nessuna multa è prevista per Paqueta, perché la scelta è stata condivisa da tutti. Adesso il problema è quello di trovare un possibile acquirente, visto che non c’è nessuna pretendente. L’unica squadra ad aver mostrato interesse è il Psg, che al momento ha la priorità di trovare il sostituto di Edinson Cavani. Paqueta piace ma i francesi continuano con le offerte al ribasso. Nei giorni scorsi è circolata una voce su un interesse della Roma, ma non ci sono conferme in merito. Ed ecco che da possibile crack Paqueta si è trasformato, come per magia, in un giocatore scontento, poco utilizzato e difficile da piazzare altrove. L’ex Flamengo è un caso: in Brasile viene idolatrato, al Milan non è che un esubero. Intanto ecco la reazione dei tifosi sulla sua mancata convocazione, continua a leggere >>>

