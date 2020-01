Pioli: “Rebic titolare? Chi lavora con convinzione verrà chiamato in causa”

NEWS MILAN – Domani sera, alle ore 20:45, allo stadio ‘Rigamonti‘, si disputerà Brescia-Milan, gara valevole per la 21^ giornata di Serie A, seconda del girone di ritorno del campionato. Oggi, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il tecnico rossonero Stefano Pioli ha tenuto la conferenza stampa di presentazione del match.

Sollecitato, dai cronisti presenti a Milanello, sulla possibilità che Ante Rebic, attaccante croato classe 1993, possa giocare titolare domani a Brescia, Pioli ha risposto: “Se la può giocare, ho tante possibilità e giocatori che stanno bene. Ci sarà qualche rientro. Sta bene lui, sta bene Rafael Leão e sta bene anche Zlatan Ibrahimovic. Farò le scelte domani”.

Ancora sulla crescita, tecnica e mentale, che Rebic sta facendo vedere nell’ultimo periodo, Pioli ha commentato: “Dipende tutto dall’atteggiamento che hanno i giocatori. Se lavori con convinzione, anche subendo le scelte, con orgoglio e professionalità, quando vieni chiamato in causa ti fai trovare pronto. Io devo scegliere la squadra che dà più garanzie per vincere. In passato ho fatto altre scelte, penalizzando qualcuno e privilegiando altri. Le continuerò a fare ma i giocatori non devono subire evidenti contraccolpi psicologici. I risultati che stiamo ottenendo sono dovuti all’atteggiamento che è cambiato. Spesso si vince e si perde per i cambi: i primi undici sono importanti, ma anche chi entra a gara in corso”.

“Vogliamo migliorare e fare un girone di ritorno diverso e questo atteggiamento va mantenuto. Chi lavora così verrà chiamato in causa, altrimenti farò altre scelte”. Per le dichiarazioni integrali di Pioli, continua a leggere >>>

