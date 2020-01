Castillejo: “È il mio miglior momento. E quegli applausi di San Siro …”

NEWS MILAN – Samuel ‘Samu’ Castillejo, esterno destro rossonero classe 1995, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ a 48 ore da Brescia-Milan dello stadio ‘Rigamonti‘. Queste le dichiarazioni dello spagnolo Castillejo:

Sul suo momento personale: “È la prima volta che faccio tre partite di seguito, quindi penso che sia il mio miglior momento, soprattutto per il momento della squadra. Domenica abbiamo fatto la terza vittoria consecutiva, all’ultimo minuto, davanti i nostri tifosi, che bello”.

Sull’essere tifoso del Milan sin da piccolo: “Quello è un sentimento che non si può spiegare. Quando sono venuto qui a 12 anni, tutto quello mi è rimasto dentro di me e sono ancora più tifoso di quello che ero prima. Quando è uscita la possibilità di venire qui non ci ho pensato nemmeno un secondo. Ora sto vivendo un momento molto bello: quando sono uscito e lo stadio si è alzato in piedi, mi ha applaudito, è una delle cose più belle da quando sto a Milano”.

Su Zlatan Ibrahimovic: “Ha 38 anni e ieri quando abbiamo fatto il lavoro di recupero era il primo, correva per primo. E’ il primo che arriva Milanello. Se Ibrahimovic, a 38 anni, che ha fatto tutto in carriera, fa queste cose, tu che ti chiami Samu Castillejo che fai, non lo fai? Per forza. E’ un giocatore molto esigente in campo, se sbagli passaggio te lo dice, se stai giocando male te lo dice, ti tira fuori tutto quello che hai perché è un campione. Ha la mentalità da leader: non solo cerca di fare gol e le sue cose, cerca che vinca la squadra. Lui è un giocatore fatto così”.

