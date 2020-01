Castillejo sul Brescia: “Squadra in difficoltà, si impegneranno ancora di più”

ULTIME NEWS MILAN – Samu Castillejo è in un ottimo momento di forma. Il numero 7 si è fatto spazio e adesso è un titolarissimo di Stefano Pioli. Ecco le sue parole, ai microfoni di ‘Milan Tv’, sul Brescia, prossimo avversario del Milan in campionato: “Sono una squadra in difficoltà di classifica, quindi si impegnano ancora di più. Sarà difficile, ma credo che ci arriviamo in un bel momento”. Per leggere le dichiarazioni integrali dello spagnolo, continua a leggere >>>

