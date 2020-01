Brescia-Milan, Pioli ritrova Calhanoglu: all’andata fu decisivo

VERSO BRESCIA-MILAN – Stefano Pioli avrà certamente un motivo in più per sorridere in vista della gara di domani sera contro il Brescia al Rigamonti. Il tecnico dei rossoneri, infatti, potrà contare sul pieno recupero fisico di Hakan Calhanoglu, assente le ultime due gare contro SPAL e Udinese a causa di un problema al polpaccio. Il turco numero 10 già la scorsa settimana sembrava pienamente ripresosi dal fastidio muscolare, salvo poi alzare bandiera bianca per non rischiare una ricaduta.

Domani, però, ci sarà e con ogni probabilità andrà a riprendersi la maglia da titolare sull’out di sinistra, il suo nuovo ruolo dopo il passaggio al 4-4-2. A Cagliari, va detto, Calhanoglu non aveva brillato nella sua nuova posizione, risultando di fatto l’unico insufficiente dei rossoneri in quell’occasione. La stessa sorte è toccata a Bonaventura contro l’Udinese, sostituito a fine primo tempo al posto di Rebic. Proprio il croato, autore di una doppietta contro la formazione di Gotti, insidia il turco per una maglia dal 1′.

Calhanoglu, tuttavia, appare in vantaggio. Con lui la squadra risulterebbe maggiormente equilibrata, mentre con Rebic l’11 di Pioli sarebbe davvero molto offensivo e si rischierebbero contropiedi e ripartenze come quelle subite a San Siro contro l’Udinese. Il croato sarà, dunque, un’importante carta da giocare a gara in corso, nella speranza che la prestazione di domenica scorsa lo abbia davvero sbloccato dal punto di vista psicologico.

L’ex Bayer Leverkusen ha vissuto un inizio di stagione poco positivo, salvo poi riprendersi con l’arrivo in panchina di Stefano Pioli. Tuttavia, una delle sue due reti in campionato, l’ha siglata con Giampaolo proprio contro l’avversario di domani sera. Contro il Brescia, infatti, all’andata terminò 1-0 firmato dal colpo di testa del centrocampista turco. In quell’occasione fu decisivo, e i rossoneri si augurano lo possa essere anche domani. Intanto, Corini ha diramato la lista dei convocati per le Rondinelle: continua a leggere>>>

