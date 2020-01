Castillejo su Ibrahimovic: “Un campione con mentalità da leader”

NEWS MILAN – Samuel ‘Samu’ Castillejo, esterno destro rossonero classe 1995, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ a 48 ore da Brescia-Milan dello stadio ‘Rigamonti‘. Queste le dichiarazioni dello spagnolo Castillejo su Zlatan Ibrahimovic.

“Ha 38 anni e ieri quando abbiamo fatto il lavoro di recupero era il primo, correva per primo. E’ il primo che arriva a Milanello. Se Ibrahimovic, a 38 anni, che ha fatto tutto in carriera, fa queste cose, tu che ti chiami Samu Castillejo che fai, non lo fai? Per forza”.

E’ un giocatore molto esigente in campo, se sbagli passaggio te lo dice, se stai giocando male te lo dice, ti tira fuori tutto quello che hai perché è un campione – ha concluso Castillejo su Ibrahimovic -. Ha la mentalità da leader: non solo cerca di fare gol e le sue cose, cerca che vinca la squadra. Lui è un giocatore fatto così”. Per le dichiarazioni integrali di Castillejo, continua a leggere >>>

