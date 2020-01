Verso Brescia-Milan – Ibrahimovic, primo gol in Serie A al ‘Rigamonti’

NEWS MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, segnala una curiosità che forse in pochi ricordano. Zlatan Ibrahimovic, infatti, torna a Brescia, cioè il luogo in cui tutto è cominciato in Italia: lo svedese, infatti, ha segnato al Rigamonti il suo primo gol in Serie A con la maglia della Juventus.

Gol importante dunque, ma Ibrahimovic ha ricordi praticamente in ogni stadio: a Firenze ha realizzato la prima doppietta, sui campi di Torino e Palermo ha festeggiato le uniche due triplette nel nostro campionato. A Zlatan gli manca segnare solo a Ferrara e Reggio Emilia, cioè città mai “visitate” in carriera. Intanto il Milan pensa a un nuovo centrocampista, continua a leggere >>>

