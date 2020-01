Brescia-Milan, Gastaldello: “Vogliamo fare punti. Ibra? Speriamo sia in giornata no”

BRESCIA-MILAN – Tutto pronto allo stadio Mario Rigamonti per l’inizio della gara tra Brescia e Milan: il calciatore Daniele Gastaldello ha parlato ai microfoni di Sky Sport. “Abbiamo voglia di fare bella figura e di portare a casa più punti possibili per la classifica. Il nostro campionato ci insegna che anche le squadre indietro possono fare risultati con le grandi. Metteremo in campo tutto noi stessi. Ibrahimovic? Lo abbiamo studiato in settimana. E’ un attaccante di livello mondiale, mi fa piacere il suo ritorno, speriamo sia in giornata no”.

