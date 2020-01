Verso Brescia-Milan, probabili formazioni: la coppia Ibrahimovic-Leao non si tocca

ULTIME NEWS MILAN – ‘Tuttosport’, oggi in edicola, riporta la probabile formazione del Milan che scenderà in campo contro il Brescia questa sera alle ore 20:45. Squadra che vince non si cambia, o quasi. Perché rispetto alla vittoria contro l’Udinese rientreranno Mateo Musacchio e Hakan Calhanoglu al posto di Simon Kjaer e Giacomo Bonaventura. Si è pensato ad una promozione di Ante Rebic dopo la doppietta di domenica scorsa, ma il croato verrà impiegato a gara in corso. Per il resto tutto confermato, con l’intoccabile coppia offensiva formata da Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leao. A centrocampo ci saranno Ismael Bennacer, Franck Kessie e Samu Castillejo. In difesa Andrea Conti ancora una volta titolare vista la defezione di Davide Calabria. Intanto ecco lo strano caso Paqueta, continua a leggere >>>

