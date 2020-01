Verso Brescia-Milan, Ibrahimovic ha trasformato i rossoneri: i numeri

NEWS MILAN – – Il sito ufficiale del Milan ha pubblicato alcune curiosità su Brescia-Milan, partita che si giocherà questa sera allo stadio Rigamonti alle 20:45.

Una di queste riguarda Zlatan Ibrahimovic, che ha totalmente trasformato la squadra rossonera. Lo testimoniano i numeri: nelle tre gare di Serie A dall’arrivo di Ibrahimovic, infatti, il Diavolo ha registrato in media 4 tiri in più a match rispetto al resto del suo campionato (18.7 vs 14.7). E anche i cross medi sono aumentati, passando da 11 a 20 a match. Intanto il Milan tratta con il Benfica l’acquisto di un talento, continua a leggere >>>

