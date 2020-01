Calciomercato Milan – Florentino, ecco l’offerta rossonera al Benfica

CALCIOMERCATO MILAN – Questa sera si gioca Brescia-Milan, ma intanto arrivano dal Portogallo delle novità importanti sul mercato rossonero.

Secondo quanto viene riferito da SportTV, emittente televisiva portoghese, il Milan avrebbe chiesto ufficialmente al Benfica Luis Florentino, centrocampista seguito da diverse squadre europee. Maldini e Boban lo vorrebbero in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto, cioè la stessa formula con cui il Tottenham ha preso Gedson Fernandes. Ricordiamo che nel contratto (in scadenza nel 2024) di Luis Florentino con il club portoghese è presente una clausola rescissoria da 120 milioni di euro. I rossoneri però, sembrano vicini anche un attaccante che gioca in Inghilterra, continua a leggere >>>

