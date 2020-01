Milan Top News: parole della vigilia di Pioli, Paqueta si autoesclude

ULTIME NEWS MILAN – Giorno di vigilia per il Milan che affronterà domani sera il Brescia allo stadio ‘Mario Rigamonti’. Come di consueto ha parlato Stefano Pioli in conferenza stampa, ponendo l’accento su Suso, Rebic, sul modulo, su Ibrahimovic e su Paqueta.

QUESTIONE PAQUETA – Proprio quest’ultimo si è resto protagonista di un gesto tutt’altro che prevedibile. Dopo l’allenamento odierno, infatti, il brasiliano ha deciso di non partire con la squadra perché non nelle giuste condizioni mentali. Sempre più probabile che il giocatore voglia forzare la mano in vista di una cessione in tempi brevi. Intanto ecco le reazioni dei tifosi su questa vicenda.

CALCIOMERCATO MILAN – Per quanto riguarda il mercato in entrata, il Milan continua a monitorare il giovane Marcelin dell’Auxerre. In uscita è ancora in stallo la cessione di Ricardo Rodriguez al Fenerbahce, mentre sfuma del tutto il sogno Dani Olmo: lo spagnolo andrà al Lipsia.

