Calciomercato Milan – Di Stefano: “Paqueta sta forzando la cessione”

CALCIOMERCATO MILAN – Ecco cosa ha detto Peppe Di Stefano sul caso Lucas Paqueta emerso nelle ultime ore. Il brasiliano ha deciso di disertare volontariamente la trasferta di Brescia perché non al meglio dal punto di vista mentale: “Paquetá ha svolto l’allenamento totalmente in gruppo, a fine allenamento ha chiesto un colloquio con Pioli ed ha chiesto di non prendere parte alla trasferta di Brescia perché poco lucido e poco sereno. Inevitabile che dietro questa scelta ci sia una forzatura perché se a 8 giorni dalla fine del mercato spingi così tanto la mano è perché magari dietro c’è una richiesta importante ma magari non in linea con le richieste del Milan. Per non perderci il Milan dovrebbe venderlo a 27-28 milioni di euro, ma ora cosa farà? Resisterà a queste provocazioni o lo cederà anche ad un prezzo inferiore? C’era un offerta del PSG di poco superiore ai 20 milioni che risale a prima di Natale, ora bisogna vedere se ci saranno le condizioni, non solo economiche, per fare quest’operazione”. Intanto ecco la reazione dei tifosi su questa vicenda, continua a leggere >>>

