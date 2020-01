Pioli: “Ibrahimovic valore aggiunto: campione tra i migliori al mondo”

NEWS MILAN – Domani sera, alle ore 20:45, allo stadio ‘Rigamonti‘, si disputerà Brescia-Milan, gara valevole per la 21^ giornata di Serie A, seconda del girone di ritorno del campionato. Oggi, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il tecnico rossonero Stefano Pioli ha tenuto la conferenza stampa di presentazione del match.

Sollecitato, dai cronisti presenti a Milanello, a parlare di Zlatan Ibrahimovic, Pioli ha dichiarato: “E’ un valore aggiunto per la posizione che ha in campo, la presenza, lo spessore. L’atteggiamento, la professionalità e la determinazione le mette dentro ogni giorno. Sta facendo molto bene, ma sono stati bravi anche i compagni a ritagliarsi spazi importanti che si sono creati”.

"Non sono sorpreso di questo effetto perché parliamo di un campione, di un giocatore tra i migliori al mondo per qualcosa di più di un decennio – ha proseguito Pioli su Ibrahimovic -. Mi aspettavo tanto e ho trovato una persona disponibile. E' stato molto intelligente, è entrato non in punta di piedi perché è difficile che lo faccia, ma con grande curiosità. E' consapevole di quello che deve fare".

