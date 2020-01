Calciomercato Milan – Interesse per Marcelin dell’Auxerre

CALCIOMERCATO MILAN – Quella di ieri è stata una giornata intensa a Casa Milan, visto che Maldini, Boban e Massara hanno incontrato diversi procuratori. Tra questi Alessandro Luci, che cura gli interessi di Jean Marcelin, difensore centrale dell’Auxerre.

Il calciatore interessa alla società, ma prima vanno trovati gli incastri giusti per provare ad accelerare. Collegato a Marcelin è il futuro di Matteo Gabbia: il difensore è molto richiesto, in particolare dal Parma, ma prima va trovato il sostituto per lasciarlo partire, che appunto potrebbe essere il francese. Intanto Suso interessa al Siviglia, ma c’è un problema, continua a leggere >>>

