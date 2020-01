Pioli: “Cambio modulo la svolta? Dobbiamo ancora migliorare”

NEWS MILAN – Domani sera, alle ore 20:45, allo stadio ‘Rigamonti‘, si disputerà Brescia-Milan, gara valevole per la 21^ giornata di Serie A, seconda del girone di ritorno del campionato. Oggi, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il tecnico rossonero Stefano Pioli ha tenuto la conferenza stampa di presentazione del match.

Sollecitato, dai cronisti presenti a Milanello, su quanto il cambio modulo ha inciso sul cambio di passo nelle prestazioni del Milan, Pioli ha risposto: “L’importante è che le vittorie siano arrivate attraverso buone prestazioni. Stiamo facendo bene ma dobbiamo ancora migliorare. Avevamo bisogno di questi risultati per avere ancora più fiducia in noi stessi. Vogliamo avere la testa più serena possibile perché solo con il giusto atteggiamento puoi fare un grande girone di ritorno”. Per le dichiarazioni integrali di Pioli, continua a leggere >>>

