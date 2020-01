VIDEO MILAN – Per dare continuità, per provare a risalire la china in classifica. Brescia-Milan è alle porte e i rossoneri hanno tradizione favorevole contro le ‘Rondinelle‘, ma guai a prendere sottogamba il match. Di certo il momento è positivo. In questa video news, dieci statistiche e curiosità sulla partita di venerdì sera a Brescia, in soli 90 secondi.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android