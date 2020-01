Pioli: “Castillejo ha ragione: i bocconi amari ce li dobbiamo ricordare”

NEWS MILAN – Domani sera, alle ore 20:45, allo stadio ‘Rigamonti‘, si disputerà Brescia-Milan, gara valevole per la 21^ giornata di Serie A, seconda del girone di ritorno del campionato. Oggi, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il tecnico rossonero Stefano Pioli ha tenuto la conferenza stampa di presentazione del match.

Sollecitato, dai cronisti presenti a Milanello, sulle parole di Samu Castillejo dei giorni scorsi (“Non guardiamo la classifica ora, abbiamo mangiato tanta me..a”), Pioli ha sottolineato: “Quello che ha detto Castillejo deve essere uno stimolo per noi, perché è vero che abbiamo mangiato bocconi amari e ce lo dobbiamo ricordare. Deve essere uno dei nostri obiettivi dimostrare che abbiamo lavorato bene e che i momenti difficili ci sono serviti per migliorare e crescere”. Per le dichiarazioni integrali di Pioli, continua a leggere >>>

