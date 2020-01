Baiocchini: “Paquetà non è sereno, si sente quasi ostaggio del Milan”

NEWS MILAN – Il giornalista Manuele Baiocchini ha parlato di Lucas Paquetà e del suo momento al Milan ai microfoni di Sky Sport: “Paquetà ha detto di non essere sereno, ragioni di mercato, con l’intenzione forse di forzare un po’ la mano con il club. Il giocatore in questo momento si sente quasi ostaggio del Milan, con grandi club che lo cercano, soprattutto il PSG. Il Milan avendolo pagato 38 milioni di euro un anno fa non vuole svenderlo ora a 20-22 milioni di euro, che sono più o meno la cifra offerta dal PSG“.

