Nuovo San Siro, l’arch.Faroldi: “Avrà un ruolo decisivo a Milano”

NEWS MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha intervistato Emilio Faroldi, prorettore del Politecnico di Milano ed esperto di infrastrutture sportive, che ha parlato del nuovo San Siro che Milan e Inter intendono costruire: “Lasciare il Meazza per uno stadio moderno e futurista è quello che deve fare una città che guarda al futuro”.

In che modo si può salvare il Meazza?

“Noi del Politecnico abbiamo sempre parlato di traccia di memoria e di non dimenticare la storia, e non di una duplicazione di stadi. Nel momento in cui è stata smarcata la demolizione di Wembley per me tutto è legittimo: il Meazza non ha un valore monumentale”.

Quanto può essere importante il nuovo San Siro per la città?

“La nuova Milano, nella quale i nostri figli si rivedono e si rivedranno le generazioni future, deve essere di esempio. San Siro può avere un ruolo decisivo: sarà un’operazione molto positiva”.

