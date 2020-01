Calciomercato Milan – Dani Olmo, c’è il problema delle commissioni

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dal Corriere dello Sport, Dani Olmo è uno degli obiettivi del mercato del Milan, ma il suo arrivo in Italia è tutt’altro che scontato.

Non solo infatti la concorrenza è elevata, ma c’è anche un problema relativo alle commissioni. L’entourage del calciatore ha chiesto quasi 8 milioni di euro, un premio alla firma di altro 3 e una percentuale sulla rivendita del 10%. Per Dani Olmo, invece, è stato chiesto un ingaggio da 2,5 milioni di euro. Su queste basi i costi dell’operazione non sono più sostenibili. Maldini e Boban non sono disposti a partecipare ad aste, e compreranno lo spagnolo solo a determinate condizioni. Intanto ci sono novità sul futuro di Kessie, continua a leggere >>>

