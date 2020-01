Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: il West Ham vuole Kessie

CALCIOMERCATO MILAN – Una sessione di calciomercato accesissima per essere gennaio, soprattutto per il Milan. I rossoneri stanno attuando una mini rivoluzione e potenzialmente sono tutti pronti a lasciare il club. Nessuno è incedibile, tranne alcune eccezioni. Tra queste non c’è Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano nelle ultime uscite è parso leggermente in crescita, ma ormai da troppo tempo si è stabilizzato a un livello troppo basso. Così, la cessione diventa probabile.

Tra i club maggiormente interessati all’ivoriano c’è il West Ham. Il club inglese ha visto sfumare la pista Gedson Fernandez, finito al Tottenham, e continua così a cercare rinforzi. Secondo l’Evening Standard, infatti, il nome di Kessie è ancora molto di moda. Il problema è il costo del numero 79 milanista. Servono almeno 25 milioni e per ora il West Ham non ha ancora fatto partire una vera trattativa, anche se ha già intrapreso contatti con il giocatore, pronto a dire sì in caso di accordo tra i club.

