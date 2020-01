Verso Brescia-Milan, al ‘Rigamonti’ ci sarà il tutto esaurito

ULTIME NEWS MILAN – L’effetto Ibrahimovic è arrivato anche a pochi chilometri da Milano? Forse. Perché per la prima volta lo stadio del Brescia vedrà il tutto esaurito per un match casalingo delle ‘Rondinelle’. La notizia è stata comunicata direttamente dal sito ufficiale del club. Eccolo nel dettaglio:

“La sfida tra Brescia e Milan di venerdì prossimo, 24 gennaio alle ore 20:45, vedrà il tutto esaurito sugli spalti dello Stadio Mario Rigamonti.

Per la prima volta in questa stagione infatti, i biglietti per il big match, anticipo della 21a giornata di Serie A, sono andati letteralmente a ruba e la disponibilità è terminata in meno di tre giorni”.

