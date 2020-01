VIDEO MILAN – La svolta tattica ha funzionato e dunque, come nel più classico dei modi, squadra che vince non si cambia. Stefano Pioli continua col 4-4-2 e conferma in blocco la squadra di partenza del match con l’Udinese per Brescia-Milan. Impossibile giocare con gli undici del secondo tempo, troppo sbilanciati in avanti. Ecco la probabile formazione nella video news.

