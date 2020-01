Serafini: “Paqueta? Secondo Cafu ha lasciato il Brasile troppo presto”

NEWS MILAN – Il giornalista sportivo Luca Serafini, nel pre-partita di Brescia-Milan, ha parlato del caso Lucas Paqueta, centrocampista brasiliano che starebbe spingendo per essere ceduto. Queste le dichiarazioni di Serafini ai microfoni di ‘Milan TV‘.

“Sono stato con l’ex direttore del Milan, Umberto Gandini, che ha contatti con Cafu, e mi diceva che ha parlato di recente con Cafù proprio di Paqueta. Secondo Cafù, Paqueta ha lasciato il Brasile troppo presto e anche in patria si interrogano su quale sia il suo ruolo. Come tutti i ragazzi brasiliani che lasciano la propria terra deve essere coccolato, sentire fiducia. Ora spiegare questo ai lavoratori abbonati ad un canale a pagamento è complicato, è complicato da difendere”.

“Il Milan pensava di aver trovato in Krzysztof Piatek e Paqueta due giocatori su cui contare: bucati come due gomme sul chiodo è complesso da spiegare. La mia idea è che dopo 3 panchine al Milan devi lottare per riconquistare quello che avevi”, ha concluso Serafini. Per un’altra, prestigiosa opinione sul caso Paqueta, continua a leggere >>>

