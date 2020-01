Il Milan lancia l’account ufficiale su TikTok: comunicato e video promozionale

NEWS MILAN (fonte: acmilan.com) – AC Milan lancia oggi l’account ufficiale su TikTok, la piattaforma social più utilizzata per la creazione e la fruizione di brevi video da dispositivi mobili. Il Milan diventa così la quarta squadra di Serie A attiva su tale piattaforma, con l’obiettivo di catturare l’attenzione di un’audience più giovane, a livello globale.

L’account ufficiale @acmilan offrirà una serie di contenuti attuali e storici: dietro le quinte inediti, esultanze speciali, challenge e tricks per gli utenti, highlights delle gare più importanti, dalla Prima Squadra maschile a quella femminile fino a contenuti live appositamente creati per eventi speciali che coinvolgeranno anche il settore giovanile rossonero.

Presente oggi in oltre 150 paesi, localizzato in 75 lingue e disponibile su iOS e Android, TikTok è un social network focalizzato sulla condivisione di video, dedicato primariamente a Millenial e Generazione Z. La piattaforma mette a disposizione una vasta gamma di strumenti di video-editing e video-registrazione, facili da usare, per supportare i creator nello sviluppo dei propri contenuti in modo da esprimere al meglio talento e desiderio creativo.

“Il lancio dell’account ufficiale su TikTok è un ulteriore passo avanti nello sviluppo dei touchpoints digitali AC Milan” commenta Lamberto Siega, Marketing & Digital Director del Club, “Questa piattaforma, usata oggi da miloni di persone in tutto il mondo, consente di raggiungere un pubblico giovane con formati di contenuto innovativi e modalità di storytelling molto ingaggianti, coerenti con gli obiettivi di crescita e innovazione del Milan”.

Con il lancio del profilo su TikTok, sono ora tredici le diverse piattaforme su cui AC Milan è presente, raggiungendo un totale di 42.5 milioni di utenti.

Segui il Milan su TikTok, cerca @acmilan!

