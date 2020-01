Brescia-Milan, i rossoneri al ‘Rigamonti’ per passare due notti in Europa

ULTIME NEWS MILAN – Come riporta l’edizione odierna di ‘Tuttosport’ il Milan, qualora dovesse vincere stasera al ‘Rigamonti’ contro il Brescia, balzerebbe momentaneamente al sesto posto scavalcando Parma e Cagliari. Un passo avanti che permetterebbe ai rossoneri di passare due notti in Europa League, attendendo i risultati delle due squadre impegnate domenica. Il girone di ritorno è appena iniziato, ma inanellare la quarta vittoria consecutiva tra campionato e Coppa Italia non sarebbe cosa da poco. Soprattutto se si considera un girone d’andata a dir poco deludente.

Il processo di crescita è iniziato dopo il ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic. Dopo il ko definito imbarazzante da Zvonimir Boban, la dirigenza ha deciso che lo svedese fosse l’unico giocatore in grado di poter dare una sterzata immediata ad un Milan imbottito di giovani con poca personalità. Da qui Stefano Pioli ha cambiato vestito tattico alla sua squadra, con un 4-4-2 più quadrato che mira ad esaltare le caratteristiche del leader Ibrahimovic. Sfruttando le parabole discendenti delle altre squadre, i rossoneri hanno risalito una classifica che non è ancora dignitosa, ma che adesso dà l’opportunità di guardare al futuro con più entusiasmo.

Stefano Pioli, in conferenza stampa, ha invitato i suoi a rimanere ‘con la testa sul manubrio’, perché ancora è stato fatto pochissimo e bisogna continuare su questa strada. Chi non ha la giusta attenzione rimarrà fuori, vedi la situazione Lucas Paqueta. E’ opportuno che tutti rimangano sul pezzo, la necessità è quella di pensare partita dopo partita e non bisogna perdere di vista la classifica, sempre appesa in quel di Milanello. Pensando al punto di partenza, il Milan ha veramente fatto tanto, ma ancora non basta. Certo però pensare di passare due notti in Europa League non è un cattivo inizio. Intanto ecco le parole del papà di Krzysztof Piatek sul suo futuro, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android